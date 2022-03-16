Bakan Varank geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumartesi günü Çorum’a geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda 25 tesisin toplu açılış töreni ve iş insanlarıyla istişare toplantısına katılacak.

Bakan Varank, Ticaret ve Sanayi Odasındaki programın ardından, Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde AK Parti AR-GE teşkilat eğitimine katılacak.

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Greyder Ayakkabı Fabrikası, Alapala Makine ve Ahlatcı Rafineri’yi ziyaret ederek Çorum programını tamamlayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022, 16:04