Bakan Yardımcısı Çataklı’dan Çorum’da trafik denetimi

FATİH BATTAR

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çorum’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Ankara yolunda denetime katıldı.

Ankara yolu (Peugot Servisi) yanındaki denetime katılan Çataklı, sürücüleri şerit ihlali yapmaması, cep telefonu kullanmaması, hız limitlerine uyması, yorgunken araç kullanmaması gibi konularda uyardı.

Sürücülere ayrıca leblebi ikram eden Çataklı, bayramda trafik kazalarının yaşanmaması için sürücülerin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık olarak bayrama sayılı günler kala trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinçlenmesi amacıyla bir çok ilde trafik denetimi gerçekleştirildiğini belirten Çataklı, bayram boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını söyledi.

‘YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDIK’

7 gün boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin yollarda olacağını belirten Çataklı; “Bu bayramda da 29 Temmuz ve 4 Ağustos arasında 7 gün boyunca yoğun güvenlik önlemleri aldık. Bu çerçevede yaklaşık 77 bin ekip, 162 bin de personel görevlendirdik bu 7 gün boyunca. Bu personellerimiz eldeki tüm teknik imkan ve kapasiteyi de kullanarak buna helikopter ve drone da dahil olmak üzere tüm ülkemizde ulaşım ağları üzerinde, kritik noktalar başta olmak üzere denetimlerde bulunacaklar. Yine bu çerçevede farkındalığı artırmak maksadıyla başta Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, polis başmüfettişlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il ve ilçe emniyet müdürlerimiz ile jandarma komutanlarımız da dahil olmak üzere bu 7 gün boyunca yollarda olacaklar. Hem arkadaşlarımızın aldığı tedbirleri değerlendirecekler, varsa eksiklikler orada müdahale edecekler hem de ara ara sürücülerle de temasta bulunmak suretiyle onlara da belirli tavsiyelerde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

"TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 27 AZALMA YAŞANDI"

2015 yılından bu yana alınan önlemlerle birlikte trafik kazalarında %27 azalma yaşandığını kaydeden Çataklı; “İçişleri Bakanlığı olarak Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgemiz var malum. Bu kapsamda son dönemde mevzuatta bazı değişiklikler de yaptık. Yine bu çerçevede hem trafik güvenliğinin sağlanması hem kazaların minimize edilmesi bakımından farkındalığı artırmak maksadıyla bazı kampanyalar da düzenledik ‘bu yolda hep birlikteyiz’ ‘hatalı sürücüye kırmızı düdük’ gibi. Buradaki amacımız farkındalığın tüm toplum kesimlerine ulaşmasıydı. Özellikle bu çerçevede genç kardeşlerimizden de istifade ettik. Buna tüm kolluk birimlerimiz de bu çalışmalara katıldılar. Bu çerçevede belli bir mesafe aldığımızı da düşünüyoruz. Nitekim trafik kazalarında 2015 yılında 7 bin 530 olan can kaybımız 2019'da 5 bin 473’e indi. Yani bu yüzde 27’lik bir azalışa karşılık geliyordu. 2 bin 57 kaybımız daha az oldu 2019 yılıyla 2015’i kıyasladığımız zaman” şeklinde konuştu

Ankara yolundaki denetimlere Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 19:21