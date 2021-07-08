Bakana pazarcı esnafının sorunlarını anlattı

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) , Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etti.

TÜSPAF Başkanı Ali Karaca’nın önderliğindeki heyetin Bakan Muş’u ziyaretinde Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da hazır bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, pazarcı esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette, ayrıca yeni çıkacak yönetmelik ve mevzuatlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Hal Yasası başta olmak üzere, Çorumlu manav ve pazarcı esnafının sorunlarını da Bakan Muş’a iletme fırsatı bulduğunu kaydeden Erdoğan Yılmaz, Bakan Muş’un pazarcı esnafıyla ilgili olumlu düşüncelerinin olduğunu dile getirerek, yakın ilgi ve alakasından dolayı Bakan Muş’a teşekkür etti.





Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021, 17:02