‘Bakanın açıklamaları ümit verici’

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretini değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum’a yaptığı ziyareti önemsediklerini belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Bakan Turhan’ın ulaştırma ve altyapı yatırımlarına olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bakan Turhan’ın havaalanı ve demiryolu ile ilgili açıklamalarının ümit verdiğini ifade eden Agah Karapıçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Özellikle ilimizin kalkınmasında, sanayi üretimlerimizin ülke ve dünya pazarları ile buluşmasında hayati önem arz eden havaalanı ve demiryolu yapımı konusundaki açıklamaları ümit vericidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllar önce yapılması gereken ve gecikmiş bu yatırımların takipçisi olduğumuzun ve bu alandaki girişimlerin arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İhracat rakamlarında ülkemizin 17. Büyük ili olan Çorum’un artık bekleyecek takati kalmamıştır.

Anadolu Bozkırında üretimin ve sanayileşmenin parlayan yıldızı Çorum milli ekonomiye sağladığı katkıdan hak ettiği payı almalıdır. Millet vekilleri ve bürokratlarımızın bütün enerjilerini bu alana

yönlendirmelerini öneriyoruz. MHP olarak ilimiz için atacakları her adımda destek olacağımızın

bilinmesini istiyoruz.

Bu vesile ile sayın bakanımıza ilimize yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ediyor, söz verdiği yatırım desteklerini bir an önce hayata geçirmesini talep ediyoruz.” (Haber Merkezi)