Bakanlardan geçmiş olsun mesajı

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bugün Çorum’da büyük hasara neden olan fırtına ve sağanak yağmur sonrası 3 bakanla görüştü.

Çorum’da bugün ikindi saatlerinde etkili olan yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle ÇorumAdalet Sarayı, KYK HititKız Öğrenci Yurdu ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde büyük hasar meydana geldi.

Fırtınada zarar gören 3 bina ile ilgili olarak AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bizzat görüştü. Görüşmede Bakanlar Çorum’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, 3 binada oluşan hasarın da ivedilikle giderileceğini belirttiler.

AK Parti Milletvekili Ceylan, “Fırtına nedeniyle hastanenin duvarında yıkılma ve dökülmeler meydana geldi. Ancak sağlık hizmetinin sunumunda sıkıntı yok. Adliye Sarayı’nın çatısının 350 m2’lik alanında sorun oldu. KYK Hitit Kız Yurdu’nda ise hasar daha büyük. Öte yandan yurtta öğrenci bulunmayışı bizim için sevindirici. Allah beterinden saklasın. Bizim için önemli olan can kaybı yaşanmaması. Yine de hemşehrilerimizin mal kaybından dolayı üzüntülüyüz.” dedi.