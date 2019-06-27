‘Bakanlığa devredeceğiz’

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın stadı incelediklerini ve bir iki noktada eksikler gördüklerini onların tamamlanması için firma ile görüştüklerini söyledi. Aşgın stadın Spor Bakanlığına devri için resmi yazışmaların başladığını bunun sonuçlanmasının ardından stadın teslim alınarak devrinin yapılacağını belirterek ‘Yeni Çorumspor’un yeni sezondaki maçlarını bu sahada oynaması için gerekli çalışmayı yapıyoruz’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapımında sona gelinen stadyum inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın teslim aldıktan sonra Spor Bakanlığına devredeceklerini söyledi.

Aşgın stadı incelemelerinde bir kaç noktada eksik gördüklerini ve bunların giderilmesini istediklerini belirterek ‘Stad büyük oranda bitmiş durumda. Belirlenen eksikler giderildikten sonra teslim alınacak ve ardından devir sürecine başlayacağız.

Spor Bakanlığı ile devir işlemi için gerekli resmi yazışmalara başladık. Bu sürecin kısa sürede sonuçlanması halinde tesisi teslim alıp devrini yapacağız. Yeni Çorumspor’un yeni sezonda maçlarını yeni stadda oynaması için gerekli çabayı gösteriyoruz. Stadı Belediye olarak işletmemiz büyük mali külfet getireceği için en kısa sürede devir işlemini tamamlamak amacındayız’ dedi.