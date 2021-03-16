Bakanlık’tan Hitit hediyelikleri

RECEP MEBET

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hititler’i konu alan hediyelik ürünleri görücüye çıkardı.

Kaideli ‘Hitit Güneşi’, Bakanlığa bağlı Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar Müdürlüğü (GES)’nün sanal mağazasında satışa sunuldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) bünyesinde faaliyet gösteren ‘www.ges.gov.tr’ adlı online mağaza, Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini konu alan hediyelik ürünleri yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuyor.

ÇORUM TÜRKÜLERİ ALBÜMÜ DE VAR

Geleneksel el sanatlarının araştırılması, geliştirilmesi, üretiminin desteklenmesi, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla 2005 yılında kurulan GES platformu, Bakanlık yayınlarını da okuyucuyla buluşturuyor.

Yöresel ezgilerimizden oluşan ‘Türkülerle Türkiye: 19 Çorum’ albümü de online mağazada satışa sunulan ürünler arasında yer alıyor.

ÇİVİ YAZILI KILICIN REPLİKASI YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Çorum Müzesi’nde sergilenen ‘Tuthaliya Kılıcı’nın replikasını hazırlattı.

Hitit dönemi eserlerinden olan çivi yazılı kılıcın minyatür hediyeliği, turistlerin beğenisini kazandı.

Üzerinde, “Büyük Kral Tuthaliya Aşşuva ülkesini yerle bir ettiği zaman bu kılıçları Efendisi Hava Tanrısına adak olarak sundu” yazan kılıç, bilinen en erken dönem çivi yazılı kılıç örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 23:55