Bakımı seven erkeklerin yeni adresi

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Nurcan Kılcı ve Eren Kurt’un yaptığı Çorum’un ilk ve tek erkek bakım ve güzellik merkezi En Plus Güzellik Salonu açıldı.

Bahçelievler Mahallesi 7.sok. Mustafa Tekeli Apt. Numara 5/1 (Öğretmenevi arkası) adresinde Çorum halkının hizmetine giren En Plus Güzellik Salonu’nın açılışına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse, Çorum Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi ve davetliler katıldı.

Çorum’da ikinci güzellik merkezini açtıklarını belirten işletme sahibi Nurcan Kılcı, Çorum’da erkek bakım ve güzellik salonu eksikliğinden dolayı böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Artık Çorum’da erkeklerin de En Plus Güzellik Merkezi ile korkmadan ve çekinmdeden bütün cilt bakımlarını yaptırabileceğini ifade eden Kılcı; “20 yıllık profesyonel ekibimizle merkezime gelen erkekler en az 10 yaş daha genç görükecekler.” dedi

En Plus olarak buz başlık kalıcı lazer epilasyonu, iğneli epilasyon, profesyonel cilt bakımları, iğnesiz mezoterapi, dermapen, karbon peeling, dövme silme, zayıflama ve sıkılaştırma, profesyonel el-ayak bakımları hizmeti verdiklerini dile getiren Kılcı, bakımı seven tüm erkekleri En Plus Güzellik Salonu’na davet etti.