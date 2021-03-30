Bakkallar Odası’ndan boykot uygulama çağrısı

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Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası, zincir marketler karşısında dezavantajlı konuma sürüklenen esnafa sahip çıktı.

Oda Başkanı Özkan Şanal, bazı firmaların süper marketler ile bakkal esnafına farklı fiyat tarifesi uygulamasını eleştirdi.

Üyelerine gönderdiği mesajda söz konusu firma ürünleri için boykot çağrısında bulunan Özkan Şanal, haksız uygulama nedeniyle esnafın mağdur olduğuna dikkat çekti.

“Bir meşrubat firmasının uygulamış olduğu bu tutum bakkal esnafını derinden üzmüştür” diyen Şanal, “Söz konusu meşrubat firması, zincir markete 2,5 litrelik ürününü 5,75 TL’den sattırmaktadır. Oysa ki aynı ürünü üyelerimize 7,65 TL’den sunmaktadırlar. Bu durumda ürünün satış fiyatı 9 TL’yi bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Şanal, mesajını şu çağrı ile tamamladı:

“Gelin birlik olalım ve bu meşrubat firmasını, 5 Nisan 2021 tarihine kadar hiç bir ürününü almayarak boykot edelim. Gelin bu sese kulak verin, birlik olalım ve gereğini yapalım. Bugün değilse ne zaman?”

Oda Başkanı’nın boykot çağrısına destek veren esnaf, diğer illerde de benzer açıklama ve uygulamaların başladığına dikkat çektiler.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:47