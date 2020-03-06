Baklavacı Yusuf Usta 2. şubesini açtı

M.BURAK YALÇIN

Yusuf Akbay’ın sahibi olduğu “Baklavacı Yusuf Usta” 2. şubesini hizmete açtı.

Ilıca Caddesi Numara 14’de hizmete giren işyerinin açılışına Vali Yardımcıları Orhan Tamer ile Murat Çağrı Erdinç, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve CHP’li bazı belediye meclis üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İŞKUR Müdürü Ali Şahan, Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme sahibi Yusuf Akbay, baklavanın yanısıra katkısız baklavalık yufka satışı yaptıklarını da söyledi.

İkramların ardından açılış programı sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 19:47