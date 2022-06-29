Bakü’de hemşehri buluşması

FATİH AKBAŞ

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç.Dr.Cahit Bağcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği(UAESEB) toplantısı için Azerbaycan’a giden Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindekiler Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç.Dr.Cahit Bağcı'yı ziyaret etti.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin tarihi bir döneminde başarıyla görevini ifa eden Büyükelçi Doç. Dr. Cahit Bağcı'ya nezaketi için teşekkür ederek hediye verdi.

Doç.Dr.Cahit Bağcı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Talip Geylan ve beraberindekilere teşekkür etti.