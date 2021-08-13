Balıkesir Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alacak

Balıkesir Üniversitesi 10 Öğretim Elemanı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Balıkesir Üniversitesine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Adayların, 26 Ağustos 2021 tarihine kadar ilan metninde belirtilen ilgili fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlüklerine, Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların  ise Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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