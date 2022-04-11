Balıkesir Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 4 Öğretim Elemanı alacak.

Akademik personel alım ilanına başvurular 22 Nisan 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecekler.

Detaylı bilgi için tıklayınız