Balıkseverlerin lezzet durağı: KARAOĞLAN BALIK RESTORAN

FATİH BATTAR

Çorum’un ilk ve tek Balık Restorantı Karaoğlan Balıkçılık Restoran, 7.yılını kutluyor.

Çorum’da yarım asrı aşkın balıkçılık deneyimi ile 7 yıl önce Balık Restoran sektöründe hizmet vermeye başlayan Karaoğlan Balıkçılık, balık ve balık ürünlerinden yapılan mezeleri ve her daim en taze ve en kaliteli malzemeyi ustalıkla sunuyor.

Karadeniz’in en lezzetli ve en taze balıklarının odun ateşinde pişilerek müşterilerinin damak tadına sunan Karaoğlan Balık Restoran, güleryüzlü hizmeti, deneyimli personeli ve son derece nezih ortamı ile Çorumluların 7 yıldır vazgeçemediği mekan oldu.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN MİSAFİRLERİNİ AĞILIYOR

Çorum’da 3 restorantı bulunan Karaoğlan Restorant’ın lezzetinin ünü Çorum diyarını aşmış durumda. Balıkseverlerin lezzet durağı haline gelen Karaoğlan, Çorum dışından İstanbul’dan, Ankara’dan, Samsun’dan ve Türkiye’nin her yerinden misaflerini ağırlıyor.

NEZİH ORTAMDA BALIK KEYFİ

Balık Restorantı olmasına rağmen sıfır balık kokusunun bulunduğu mekanda, balıkseverler aileleri ile birlikte nezih ortamda balık keyfinin tadını çıkarıyor.

15’e yakın balık çeşidinin bulunduğu restoranda ayrıca çocuk oyun grubu ve mescit de bulunmakta.

50 yıldır balıkçılık sektöründe hizmet verdiklerini anlatan işletme sahibi Murat Gümüş, bu deneyimi 7 yıl önce restoran ile birleştirdiklerini söyledi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MEKAN

7 yıl önce çıktıkları bu yolda bugün sadece Çorum’un değil, bölgenin en çok tercih edilen mekanı haline geldiklerini belirten Gümüş; “Bizim restorantımızın ününü duyan Çorum’a geldiğinde mutlaka bize uğramadan geçmiyor. Çorum dışından Türkiye’nin her yerinden misafirlerimizi ağılıyoruz. Karadeniz’in en lezzetli balıkları bizde. Karadeniz dışında Ege, Marmara ve Akdeniz’den de balık getirtiyoruz. Restorantımızda Hamsi, Karadeniz Somon, İstavrit, Çupra, Levrek, Norveç Somon, Sardalya, Çinekop, Palamut, Karides, Dil Balığı, Zargana, Mezgit, Kalamar, Alabalık olmak üzere 15 çeşit balığımız var. İsteğe göre kilo işi pişirme de yapıyoruz. Deneyimli personelimiz ve güleryüzlü himzet anlayışımız ile 7 yıldır en çok tercih edilen mekan olduk. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. 7 yıl önce çıktığımız bu yolda bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi

Balık sezonun başladığını hatırlatan Gümüş, en lezzetli balıkları tatmak isteyen herkesi Buhara, Bahabey ve Mimar Sinan’daki Karaoğlan Balık Restoran’a davet etti. (ADVERTORİAL)