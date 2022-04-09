Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

Çorum'da balkondan yükselen dumanı gören vatandaş 'ev yanıyor' diye itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını anlayınca geri döndü.

Balkonda yakılan mangal itfaiyeyi alarma geçirdi

FATİH BATTAR

Çorum'da balkondan yükselen dumanı gören vatandaş 'ev yanıyor' diye itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekipleri dumanın yakılan mangaldan çıktığını anlayınca geri döndü.

Çorum'da dün 18.30 sularında bir evin balkonunda yakılan mangalın çıkardığı duman nedeniyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ev yangını ihbarında bulundu. Olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Verilen adreste yangını bulamayan itfaiye ekipleri dumanın balkonda yakılan mangaldan yapıldığını tespit edince olay yerinden ayrıldı.

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YORUMLAR
Söz bir...
Söz bir... - 2 saat Önce

Çorumlu hemşehrimizin çok duyarlı olduğunu gösteriyor.
Devam et hemşerim, zamanı gelir lazım olur.

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