Balya yüklü kamyon yolda tutuştu

EROL TAŞKAN

Balya yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı.

Cemilbey Yolu 8. Kilometre üzerinde hizmet veren Feraset Petrol önünden, yüklü balyalar tutuşmuş olarak geçen kamyon şoförü yangını fark edince itfaiyeden yardım istedi.

Çevrede bulunanlar tarafından da cep telefonuyla görüntülenen yangında, kamyon şoförü aracını son hızla sürmeye devam ederek, yangının kupaya sıçramasını önlemeye çalıştı.

Şehir girişine yakın bir bölgede itfaiye ekiplerinin geldiğini gören sürücü, aracını durdurup kamyondan ayrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sündürülen yangında, yüklü balyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, kamyonda da büyük maddi hasar meydana geldi.