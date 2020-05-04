Bankalar normal mesaiye döndü!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 12.00 ile 17.00 arasında hizmet veren bankalar, normal mesai saati 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yeniden hizmet vermeye başladı.

Çorum’da bazı bankaların normal mesaiye döndükleri gözlenirken, bu bankalarda yoğunluk oluşmadığı gözlemlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler neticesinde bankaların çalışma saatlerinde önemli değişiklikler yapılmıştı. Yarım gün çalışmaya başlayan bankalar, normalleşme sinyalleri ile birer birer eski düzene dönmeye başladılar.

Alınan tedbirlere ek olarak bankalardaki yoğunluğu ortadan kaldırmak ve banka şube sayısını azaltmak için çalışma saatleri azaltılmıştı. Tam mesai yerine yarım mesai yapan bankalar, sınırlı sayıda müşteriye hizmet vermeyi planlamış ve bu süreçte dijital bankacılık işlemlerine olan yönelimini artırmıştı. Normal süreçte 09:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet veren bankalar, salgın döneminde TBB tarafından yayınlanan tavsiye niteliğindeki karar ile birlikte mesai saatlerini değiştirmişlerdi. Bu durum mecburi olmadığı için kamu bankaları bu süreçte de tam mesai yaparken pek çok özel banka çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitti. Verilen karar sonrasında bankaların büyük bir kısmı 12:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Banka Çalışma Saatleri Yeniden Değişiyor! Hayatın normalleşmeye başlaması, umut veren açıklamaların yapılması ve salgında vaka ile ölüm sayılarının düşmesi bankaları da harekete geçirdi. Yeniden eski günlere dönmek isteyen bankalar bu süreç içerisinde eski çalışma düzenlerine dönmeye başladılar. Denizbank bugün itibariyle çalışma saatlerini 09:00 ile 17:00 olarak değiştirdiğini açıkladı. Finansbank’da mesai saatlerini 09:00 ile 17:00 olarak değiştiren bankalar arasında yerini aldı. TEB aldığı kararı 5 Mayıs tarihinde uygulamaya koyacağını ve pilot şubelerde normale döneceğini belirtti.

İş Bankası, Garanti Bankası, ING Bank, Akbank, Yapı Kredi gibi bankalar ise henüz geçiş yapmazken yarım gün hizmet vermeye devam edecekler. Ancak kısa sürede diğer bankaların da eski çalışma sistemlerine dönmeleri bekleniyor.



