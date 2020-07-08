Baraja düşen köpeği boğulmaktan son anda kurtardı

EROL TAŞKAN

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı, Çorum Barajı'na düşen pitbul cinsi köpeği kurtardı.

Aynı zamanda dalgıç olan İtfaiye Müdürü, 4 saatten fazla suda kurtulma mücadelesi veren köpeği duyunca, tereddüt etmeksizin olay yerine giderek suya daldı.

Köpeğin saldırma ihtimali bile düşünmeden suda çırpınan Joker isimli pitbul cinsi köpeği kurtaran İtfaiye Müdürü Adil Balcı, köpeği sahipleri tarafından kahraman ilan edildi.

Köpeğin sahibi Tahsin Kaya, baraj kenarındaki bağlarında piknik yaptıklarını, köpeğinin zincirini kopararak baraja atladığını ve bir daha da çıkamadığını söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Tahsin Kaya, "AFAD'ı aradık gelemeyeceklerini söylediler. İtfaiye müdürümüz de kendisi duymuş çıkıp geldi, kendi elleriyle çıkardı. Allah kendisinden razı olsun. Bizzat arayıp teşekkür de ettim çok sağolsun." dedi.

İTFAİYE MÜDÜRÜ KAHRAMANLIK YAPTI

İtfaiye Müdürü'nün büyük bir kahramanlık yaptığını söyleyen Tahsin Kaya, şunları ifade etti; "Müdürümüz bir canın orada heba olmasına izin vermedi. Büyük bir kahramanlık yaptı. Hayvan da olsa sonuçta bir can. Ayağım sakat olduğu için ben bir şey yapamadım orada bir dünya insan vardı ama kimsenin faydası olmadı. Herkes kenardan izlemek zorunda kaldı. Müdürümüz bizzat girip köpeğimizi sudan çıkardı."

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 19:54