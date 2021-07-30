Barajlar alarm veriyor

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan DSİ 5.Bölge Müdürü Tolga Gökhan Diri, Çorum’da barajların alarm verdiğini açıkladı.

Kuraklık tehdidi ile karşı karşıya olunduğunu aktaran Diri, Koçhisar İsale Hattı’nın önemine dikkat çekti. İçme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı Koçhisar İsale Hattının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Diri, Eylül ayında Koçhisar’dan su vermeye başlamaya plandıklarını aktardı. Diri ayrıca sayaçların takılmaya başlanacağının müjdesini verdi.

Hatap Barajı’nda doluluk oranının yüzde sıfır olduğuna dikkat çeken Diri, Çorum’daki barajlardaki doluluk oranını şu şekilde açıkladı.

Yenihayat Barajı %10, Çorum Barajı %21, Alaca Barajı %44, Hatap Barajı %0, Koçhisar Barajı %23, Obruk Barajı %51”

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021, 18:52