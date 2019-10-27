Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görev yapan bağ bekçileri, silahlarını kuşanıp elbiselerini giydi.

Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler

MURAT ÇETİN
Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı bünyesinde görev yapan bağ bekçileri, silahlarını kuşanıp elbiselerini giydi. Kurumsal kimlik anlamında yeni yönetimiyle birlikte adeta sınıf atlayan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için şehitliği ziyaret etti. 


Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, büro görevlileri ve bağ bekçilerinden oluşan heyet, şehitlik ziyaretinde  şehitlerimiz ve sınır ötesinde teröre aman vermeyen kahraman Mehmetçiklerimiz için dua etti. 
Şehitlik ziyaretinin ardından Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek, kan bağışında bulundular.

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