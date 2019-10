"Barış Pınarı Harekâtını" destekliyoruz

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin; ‘’Barış Pınarı Harekatına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimize her zaman olduğu gibi bugünde milletçe tam destek olma vaktidir. Ülkemiz olası tehditlere karşı her zaman bir bütün olmuştur ve her zamanda bir bütün olarak kalacaktır. Dualarımız Mehmetçiklerimiz için olacaktır.

Ordumuzun PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik Fırat'ın doğusuna yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatını şoförler ve nakliyeciler odası olarak canı gönülden destekliyoruz. Ülkemiz, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir.

Ordumuzun daha önceki operasyonlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye, bu harekatla uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmaktadır. Türk insanının huzur ve güvenliği için yapılan bu operasyonların, terörün kökü kazınana kadar devam edeceğinden en ufak şüphemiz yoktur. Devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Yüce Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, her türlü tehlikeden onları korusun.Ayaklarına taş değdirmesin. Kahraman Türk Ordumuza ve Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum’’ dedi.