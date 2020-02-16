Barış, Sevgi ve Halay Gecesi'nde buluştular

FATİH BATTAR

KADEŞ Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 3. Geleneksel Barış, Sevgi ve Halay Gecesi coşku ile gerçekleştirildi.

Davul ve zurna eşliğinde çekilen halaylarla başlayan gecede programın sunuculuğunu Çorum'un başarılı sunucularından Umut Radyo sahipleri Meltem Danışman ve Uğur Çınar çifti yaptı.

Yıldızpark Düğün Salonu'nda gerçekleşen Barış, Sevgi ve Halay Gecesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ulaş Toköz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Çorum Esnaf Sanatkarlar ve Odaları Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Cumhuriyet Partisi İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütleri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda davetli katıldı.

Barış, Sevgi ve Halay Gecesi 'nde günün anlam ve önemini anlatan KADEŞ Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kansu Çelik yaptı. Çelik yaptığı konuşmasında derneğin halk oyunları, spor faaliyetleri gibi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, halk oyunları kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması amacı ile faaliyet yürütmekte olduğunu dile getirerek, geceye katılanlara teşekkür etti.

Çelik konuşmasına şöyle devam etti: "Ülkenin kültürel zenginliklerinden ve bunlara sahip olmaktan dolayı ne kadar şanslı olduğumuzun, kardeş kavgasının bu kadar fazla körüklendiği bir ülkede yan yana durarak el ele vererek halaylar çekmenin, uzlaşmanın önemini hepimiz çok iyi biliyoruz artık. Tüm bunların dışında derneğin faaliyet alanı ile ilgili bir yenilikten bahsetmek istiyorum. İçinden geçtiğimiz günler ülkemiz için son derece hassas ve bir o kadar hayatidir. Her gün gelen şehit haberleri ile kahroluyoruz, anneler babalar çocuklarıma bakamıyorum diyerek isyan ediyor ve kimisi bu ağır yükü daha fazla taşıyamadığı için yaşamına son veriyor. Bölgemize ve dünyaya kaos hakim olmuş durumda, her yeni güne "Acaba bugün nasıl bir felaket olmuştur" diyerek uyanıyoruz. Kaos'un her geçen gün derinleştiği, çözümsüzlüğün çözüm olarak dayatıldığı, zenginin daha çok zenginleştiği ve fakirin daha da fakirleştiği bir düzenin içinde yaşıyoruz.

Belki içinizden "siz kültürel faaliyet yürüten bir derneksiniz, siyaset yapmaya gerek yok" diye geçirenler olabilir. Biz buna katılmıyoruz, hayatın içinde her şey ama her şey siyaset ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalıdır, emperyalizmin her geçen gün nüfus alanını genişlettiği, ülkemiz dahil bir çok toplumu "Modern köle" haline dönüştürmek için tüm araçları ile saldırdığı bir ortamda, siyasetten uzak kalacağız demek, bizi, kasabın bıçağını yalayan kurban pozisyonuna düşürür. Böyle bir bakış açısı, emperyalizme karşı savaşmış ve o savaşı kazanmış bir toplumun çocuklarına yakışmaz. Bu bıçak sırtı zamanlarda siyasetten uzak duramayız. Bu anlamda, belli aralıklarla derneğimizin hem yaşadığımız şehir hem de ülkemizin sorunları ve bu sorunların nasıl çözüme ulaştırılması gerektiği ile ilgili çalışmaları olacaktır. Bu çalışmaları yaparken tek ön koşulumuz ortak aklı ve imeceyi ayağa kaldırmaktır. "Her şeyi ben bilirim" diyenlerden uzak duracak, "Yaparsak birlikte yaparız" diyen herkesle birlikte yürüyeceğiz. Bu anlamda şehrimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm aramak adına belli tarihlerde çalıştaylar düzenleyecek ve bu çalıştaylardan çıkan sonuçları muhatapları ve tüm Türk milleti ile paylaşacağız. Ülkesini ve milletini seven, sorunların çözümü adına katkı sunmak isteyen herkese kapımız açıktır, "Ben tek başıma ne yapabilirim" diyenlere şunu söylemek istiyoruz. Gelin hep birlikte yapalım, ortak aklı ve imeceyi ayağa kaldıralım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bize bu güzel ülkeyi armağan edenlerin emanetine sahip çıkalım. İşte bu şuurla derneğimizin faaliyet alanına "Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretmeyi" de dahil ettiğimizi ilan etmekten gurur duyuyorum. Milyonda biriz, Atatürk Türkiyesi'ne sahip çıkan milyonlardan sadece birisiyiz. Atatürk Türkiye'si yalnız da değildir, sahipsiz de değildir" dedi.

KADEŞ Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kansu Çelik'in konuşmasının ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Erdal Beyazgül sahne aldı. Birbirinden güzel seslendirdiği türkülerle mest olan vatandaşlar çektikleri halaylarla da coştular.

Gecede derneğe katkıda bulunanlara plaket verilirken, derneğin figürü haline gelen halk oyunları kostümlü bebekler açık artırmayla satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bebekleri Cevriye Uysal ve Veli Kurt aldı. Programın sonunda ise yapılan çekilişlerle davetlilere çeşitli hediyeler verildi.