 Barışkent’te içme suyu hat çalışması

Çorum Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılı çalışma programı doğrultusunda Barışkent civarında başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Bahçelievler Mahallesi Barışkent civarında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yeni yerleşim alanlarının alt ve üst yapı çalışmaları ile içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla içme suyu hattı çalışmasına başladıklarını söyledi. 450 metrelik içme suyu boru hattı çalışmasında sona geldiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Tuncel, çalışma programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.