Baro hizmet binası ihale edildi

M.BURAK YALÇIN

İskilipli Atıf Hoca Parkı’nın yanına yapılacak olan Çorum Barosu yeni hizmet binasının ihalesi bugün yapıldı.

5 kattan oluşan 2050 metrekarelik yeni hizmet binasının içerisinde kafeterya, komisyon odaları ve konferans salonları yer alacak.

Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar da yeni hizmet binası projesinin hayata geçmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kenan Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hizmet binasının yerini dile getiren ve bu süreçte destek olan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’ya, yer tahsisi konusunda imkân sağlayan Dr. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat’a, her konuda destek veren Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Türkiye Barolar Birliği(TBB) Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile TBB yönetim kurulu üyelerine , TBB personeli İrfan Öztürk’e, bu konuda çalışmayı başlatan 2018-2021 dönemindeki Çorum Barosu yönetim kuruluna, ayrı bir bina olma fikrini ilk olarak dile getiren Av. Ahmet Özdel’e, ayrıca burada isimlerini sayamadığım, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021, 13:53