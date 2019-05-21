Baro’dan kınama ve başsağlığı mesajı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu, Diyarbakır’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen avukat Müzeyyen Boylu için baro binasında açıklama yaptı. Çorum Baro Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı cinayeti kınadıklarını belirterek, meslektaşlarına başsağlığı diledi.

“Av. Müzeyyen Boylu’nun öldürülmesi kadın cinayetidir” diyen Çorum Baro Başkan Yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarına başsağlığı dileyen ve davanın takipçisi olacaklarını ifade eden Boyabatlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanması; ülkemizde kadın şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücüdür. Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir. Konu “kadın” olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu cinayet bize “kral çıplaktır” demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir.

Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda yaratılan algı kadına karşı şiddetin artmasına yol açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın şiddetini artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir.

Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış açıcını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemle ifade ediyoruz. Çorum Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi fedakârca sürdüreceğimizi ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Basın açıklamasında Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar ve avukatlarda hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 17:43