Barut Fabrikası için imzalar atıldı

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne Ahlatcı Holding tarafından Barut Fabrikası kurulması için MKE A.Ş ile sözleşme imzalandı.

Goldforce Savunma Sanayi Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök ile MKE AŞ. Genel Müdürü Yasin Akdere tarafından imzalanan sözleşme ile Ahlatcı Holding tarafından Sungurlu OSB’ye Barut Üretim Tesisi kurulacak.

1200 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, kurulacak tesisin Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise sayılı tesislerinden olacağını belirterek, “Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde Barut Üretim Tesisi kurulumu için MKE A.Ş ile sözleşmemizi imzaladık. 1200 den fazla istihdamın sağlanacağı, bünyesinde Nitroselüloz ve Nitrogliserin Üretim Tesisleriyle birlikte 1500 ton/yıl barut kapasitesi ile ülkemizin en büyük ve Avrupa'nın sayılı tesislerinden olacak” dedi.

HEMŞEHRİMİZ MUHSİN DERE'YE TEŞÜKKÜR

Açıklamasında bu stratejik ve devasa yatırımın Sungurlu’ya kazandırılmasında olağanüstü gayret ve emek sarfeden Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’ye de teşekkür eden Mehmet Tök, “Barut, Fişek ve Kapsül Üretim Fabrikalarıyla birlikte savunma sanayine yönelik kuracağımız yeni tesisler ile Sungurlu önemli bir savunma sanayi bölgesi haline gelecektir. Bugünden itibaren bize düşen tüm enerjimizi bu büyük projenin hızlı bir şekilde tamamlanarak faaliyete geçirilmesi olacaktır. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 16:53