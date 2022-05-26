Başakşehir Belediyesi konut imarlı 20.301 m² arsayı ihale ile satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Başakşehir Belediye Başkanlığı, Ziya Gökalp mahallesinde bulunan 20.301 m² konut alanını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesine göre kapalı teklifle satışa çıkardı.

İhale, 9 Haziran 2022 tarihinde saat 10.30'da Başakşehir Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebilir veya 2 bin 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

Arsa satışına ilişkin muhammen bedel 325 milyon Türk Lirası'dır.

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