‘Başarabilirsin’ eTwinning projesi sona erdi

FATİH AKBAŞ

Kuruculuğunu Konya Karatay Ağsaklı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esma Yeliz Karabulut ve Bursa Yıldırım Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevgül Kiçir’in yaptığı ‘Başarabilirsin’ isimli eTwinning projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında öğrencilere yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan yapılmasından dolayı uzun süredir arkadaşlarından uzak kalan öğrencilerin hem devam eden eğitim öğretim döneminin kazanımlarını daha kolay kavramalarını sağlamak hem de okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla olan bağlarını güçlendirmek amacıyla kolları sıvayan öğretmenler ‘Başarabilirsin’ isimli eTwinning projesini hayata geçirdiler.

Konya’da Karatay Ağsaklı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esma Yeliz Karabulut ve Bursa Yıldırım Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevgül Kiçir’in kuruculuğunu üstlendikleri projeye Azerbaycan’dan Ucar Şehri 4 Numaralı Okul Öğretmeni Nurana Qasimova, Mardin Kızıltepe Günlüce İlkokulu Öğretmeni Ferhat Erol, İskilip Misakımilli İlkokulu Öğretmeni Rasim Çınar, Kırıkkale Karakeçili İlkokulu Öğretmeni İlknur Vargeloğlu, Antalya Manavgat Öger İlkokulu Öğretmeni Fındık Çalışkan Tınaz, Kastamonu Devrekani Halime Celal Budak İlkokulu Öğretmeni Raşide Eranil Sevinç, Adana Kozan Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Zehra Tufan ortak olarak katıldılar.

Projede yer alan 52 öğrenci, belirli günler ve haftalar kapsamında ortak şiir hazırlayıp seslendirdiler. Web 2.0 aracı kullanarak etkinlik ve sunumlar hazırlayan öğrenciler bilgisayarsız kodlama yaparak “9 Mayıs eTwinnining Günü,” “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konulu çalışmalar gerçekleştirdiler.

Bilgilendirici eğitim toplantılarına katılarak ağız ve diş sağlığı, çocuklarda sağlıklı beslenme ile güvenli internet kullanımı hakkında uzmanından bilgiler alan öğrenciler yazar buluşması etkinliğinde çocuk kitapları yazarı biraraya gelerek kitapları hakkında sorular sordular. Sanatsal çalışmalar kapsamında yaptıkları taş boyama eserleri ile takvim hazırlayan öğrenciler için hikaye yazma becerilerini desteklemek amacıyla da hikaye tamamlama etkinliği düzenlendi. Aileleri ile yemek menüsü hazırlayarak kaliteli zaman geçiren ve eğlenen öğrenciler, hazırladıkları bu yemeklerin tariflerini bir yemek kitabında toplayıp, hem yöresel yemekler hem de günlük basit yemek tariflerinin bir arada olduğu ülkemizin zengin kültürünü yansıtan bir eser meydana getirdiler.

Nisan ayında başlayıp, Haziran’ın ilk haftasında sona eren projeye katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere katılım sertifikası verildi.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan İskilip Misakımilli İlkokulu Öğretmeni Rasim Çınar, “Öncelikle belirtmeliyiz ki çocuklarımız kendilerine güvendiklerinde ve onlara rehberlik edildiğinde çok güzel işler başarıyorlar. eTwinning projelerinde temel amaç, takım çalışması yapmak, görev ve sorumluluk almak, zaman yönetimi, güçlü ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmak, paylaşmak, teknoloji kullanımını geliştirmek, güvenli internet kullanımı ile ilgi farkındalık yaratmak, farklılıklara saygı göstermek gibi önemli kazanımlar üzerinde duruluyor. Bu kapsamda bizler proje ortaklarımızla neler yapabileceğimize karar verdikten sonra projemize büyük bir heyecan coşkuyla başladık. Birçok öğrencimizin ilk defa yer aldığı bu proje sonunda, gerek velilerimizden gerekse sevgili öğrencilerimizden çok güzel dönütler aldık. Okullarımız kapalı olsa da biz buradayız ve onlarla birlikte öğrenmeye, öğrenirken eğlenmeye devam ediyoruz. Katkılarından dolayı tüm proje ortaklarımıza, öğrencilerimize ve bize desteğini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 11:04