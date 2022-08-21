Başaranhıncal’dan Zanaatkarlar’a destek ziyareti

Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve Yüklenici Firma Yetkilisi İrfan Yaşar’dan çalışmalar hakkında bilgi alan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, sanayi sitesinin biran önce tamamlanarak hizmete girmesi için oda olarak her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş’in de kendisine eşlik ettiği ziyarette kooperatif yöneticileri ile bir süre sohbet eden ve yapımı tamamlanan Hurdacılar Sitesi’ni de gezerek incelemelerde bulunan Çetin Başaranhıncal, sanayi sitesinde oldukça başarılı çalışmalar yapıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keresteci esnafının da sanayi sitesinden yer talep ettiğini ancak uygun koşullar sağlanırsa işyeri almayı düşündüklerini söyleyen Başaranhıncal, bu konuda kendilerine düşen ne varsa yardımcı olacaklarının sözünü verdi.

Başaranhıncal’a bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ise, “Kooperatifimizi ziyaretinizden büyük onur duyduk. Bizim amacımız Çorum’a Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz. Sizlerden tek talebimiz esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmanızdır.” dedi.

Ayrıca kooperatif yerleşkesinde Çorum merkezde faaliyet gösteren tüm keresteci esnafına yetecek kadar yerlerinin olduğunu da kaydeden Fındıkcı, keresteci esnafına ellerinden gelen kolaylığı göstereceklerini ifade etti.

Ziyarette Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık da hazır bulundu. (Haber Merkezi)