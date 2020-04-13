Başarılı koordinasyon

RECEP MEBET

Çorum Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, takdir toplayan uygulamalarıyla başarılı çalışmalara imza atıyor.

Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu, il merkezinde AFAD, ilçelerde ise Kaymakamlıkların koordinesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Sistem altyapısını 112 Acil Çağrı Merkezi’nin oluşturduğu ekipte Sağlık Müdürlüğü’nden Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Emniyet’ten Jandarma’ya, Müftülük’ten Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne kadar pek çok kamu kurum ve kuruluşu çalışanları görev alıyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin sahada uygulanması hususunda da aktif olarak görev alan kamu personeli, devlet ile vatandaş arasında adeta bir köprü vazifesi üstleniyor.

AFAD ile Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün de yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görev alan sağlık çalışanlarından sosyal hizmet uzmanlarına, polisinden din görevlisine, öğretmeninden posta dağıtıcısına kadar her bir kamu çalışanı, gece-gündüz demeden halkın sağlığı ve ihtiyaçları için seferber oluyor.

Yaşı ve hastalığı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan ekipler, AFAD Müdürü Elvan Kaya’nın yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral’ın da aralarında bulunduğu idari kadro tarafından koordine ediliyor.

Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü, otogarda şehirlerarası seyahat izin işlemlerini yürütürken Sağlık Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün psikodestek çalışmaları gerçekleştiriyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini uzatıyor.

112, 155, 156 ve 199 numaralı acil çağrı hatları ile Çorum Valiliği bünyesindeki Açık Kapı Bürosu’na ulaşan talepleri en kısa sürede yerine getirmek amacıyla fedakârca görev yapan ekipler, gönüllere dokunan çalışmalarıyla vatandaşların duasını alıyor.