Başarılı öğrencilere karne indirimi

Çorum’un Kargı ilçesinde bir kuaför salonu başarılı öğrencilere fiyat indirimi yaptı.

Kuaför, takdir belgesi alan öğrencilere yüzde 50, teşekkür belgesi alan öğrencilere ise yüzde 25 indirim uygulayacak.

Kargı ilçesinde kuaförlük yapan Furkan Can Güleç, kendisine ait işyerinde bir kampanya düzenledi. Bugün karnelerini alan ve yarıyıl tatiline giren öğrencilerden takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere indirim uygulayacağını belirten Kuaför işletmecisi Furkan Can Güleç, "Bugünün karne günü olması nedeniyle başarılı öğrencilerimize destek olmak için bir kampanya düzenlemeye karar verdik. 29 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olacak kampanyamızda, takdir belgesi alan öğrencilerimize yüzde 50, teşekkür belgesi alan öğrencilerimize de yüzde 25 indirim yapacağız" şeklinde konuştu.

(İHA)