'Başarının sırrı yeni sistemde'

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Star Açık Görüşte çıkan köşe yazısında Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede başarılı olmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, köşe yazısının ‘Başarı öyküsü’ başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Burada belirtmek gerekir ki; Türkiye’nin bu kriz döneminden hiçbir kargaşa yaşamadan çıkması ve yoluna devam etmesi bir başarı öyküsüdür. Bu başarı öyküsünde şüphesiz toprağına, ülkesine, gönülden bağlı, fedakar ve özveriyle üretim yapan çiftçilerimiz en önemli aktör durumundadır. Bununla birlikte uzman bilgiyi çiftçi ve üretimle buluşturan kamu ve özel sektörde yer alan ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, su ürünleri ve gıda mühendisleri ve diğer ilgili lisans ve ön-lisans mezunları, tarım girdisi üreten, tedariğinde, lojistiğinde yer alan tüm paydaşlar büyük role sahiptirler. Tabii ki, üretim sezonuna ilişkin verileri, konjonktürün getirdiği şartlarla ilişkilendirerek üretici beklentileriyle tüketici algısıyla buluşturarak, dinamik veri setlerinden hareketle karar alma sürecinin gereklerini yerine getiren Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurulları da hayati müdahaleler de bulunması çok önemli olmuştur. Yine hemen her alanda başarılı müdahale ve sonuç alınmasında çok fark edilmeyen ve dile getirilmeyen ve başka bir yazımızda ele alacağımız bir başka etken daha var ki, bu etken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu yeni hükümet sistemi Türkiye’nin alışık olmadığı kadar hızlı karar almak ve hızla müdahale etmek, eşgüdüm içinde çalışmak ve etkileşimli iletişimi kullanmak gibi büyük avantajlar sağlamıştır.”

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 20:57