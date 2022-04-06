Başbuğ dualarla anıldı

FATİH AKBAŞ

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, Alparslan Türkeş’in vefatının 25.yılı nedeniyle mevlit programı düzenledi.

Akşemseddin Camii'nde teravih namazı öncesinde yapılan ve partililer ile çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit de Kur’an-ı Kerim okunup Alparslan Türkeş dualarla anıldı.

Namaz sonrasında ise vatandaşlara helva dağıtıldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partimizin kurucu Genel Başkanı, Türk milliyetçiliği ülküsünün fikir ve aksiyon adamı, Türk Dünyasının ebedi başbuğu merhum Alpaslan Türkeş’i ebediyete irtihalinin 25. yılında rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyoruz. Türk milliyetçiliği fikrinin, İslam ahlakıyla bütünleşerek ete kemiğe bürünüp merhum Başbuğumuzda vücut bulduğuna tarih ve Türk milleti şahittir. Asırlar öncesinden gelen asil ruhu şerefle temsil ederek Türk Milletine önderlik etmiş, tarihin şanlı adalet ve merhamet kılıcı olan Türklük şuurunu yeniden diriltmiştir. Ömrünü ölümsüz Türk milliyetçiliği ülküsüne vakfetmiş, son nefesini verdiği 4 Nisan 1997 gününe kadar mücadelesini azimle sürdürmüştür. Vefatının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş’e bağlılığımız hiç azalmadı. Türkiye’nin umutsuzluğa kapıldığı bir dönemde, 9 Işık Doktirini ile karanlığı yarmış, karamsarlığı aşmış, siyasi ve fikri düzeydeki karaborsa mantığını, karambolden beslenen kirli emelleri yıkıp geçmiştir”dedi.

Agah Karapıçak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizler, Basbuğumuzun aziz davasının yol basçısı, bilgeliği ve vizyonuyla yine ömrünü devleti ve aziz Türk milletine adayan liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin izinde diyoruz ki: Herkes duysun ve şahit olsun; Türk’üz, Türkçüyüz, Türk Milliyetçisiyiz. Ülkücüyüz, son nefesimize kadar da Turancıyız. Davamız tertemizdir. Davamız Türklüğün, Türk-İslam ruhunun gelecek ümididir. Başbuğumuzu gerçek manada anmak, hatırasını yad etmek, O’nu doğru anlamaktan, ülküsünü, ideallerini ve fikirlerini bütünüyle korumaktan, eserlerine ve emanetine yüksek bir şuurla sahip çıkmaktan geçer. Türk milliyetçilerinin kaderi bağbuğ Türkeş’le değişmiştir. Davamızı fikir sahasından siyaset sahnesine taşımış ve Türk milliyetçiliği, Milliyetçi Hareket Partisi’yle, tarihte ilk defa bir parti programı ve siyasi bir vizyona sahip olmuştur. Hücrelerde, demir parmaklılar arkasında unutturulmaya ve sindirilmeye çalışılan bu dava, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve hükümet ortaklıklarıyla Türkiye’nin yönetimine taşınmıştır. Türklüğü ve Müslümanlığı Anadolu’ya yayan Horasan Erleri gibi, Türk Milliyetçiliği ülküsünün Anadolu’da kök salması için insanüstü bir gayretle çalışmıştır. Nitekim Türk Milliyetçiliği, tüm yurt köşelerine bu sayede yayılmış, Türk gençlerinin vicdanında ilmek ilmek işlenerek kök salmıştır. Gönlümüzde sönmeyen ışık olan Başbuğumuzu her an olduğu gibi bugün de dualarımızla yâd ediyoruz.

Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak için hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, terörle mücadelede ve vatan savunmasında toprağa düşen kahraman şehitlerimizi, hilal uğruna şehadet mertebesine erişen aziz Ülkücü şehitlerimizi, bu kutlu davada hizmeti geçen ebediyete intikal etmiş bütün dava büyüklerimizi, ömrünü Türk-İslam ülküsüne adamış başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Allah(c.c)'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun.”