Başhekim hastalarını ve personelini unutmadı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli Ramazan Bayramı'nın birinci gününde hastane personelini ve hastaları ziyaret etti.

Koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları bayramı ailelerinden uzakta hastanede geçirdi. Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli de bayramı hastanede geçiren sağlık çalışanlarını unutmadı.

Sezikli hastane yönetimi ile birlikte hem sağlık çalışanlarının hem de hasta ve yakınlarının bayramlarını kutladı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 23:44