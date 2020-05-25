Başhekim Sezikli, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

FATİH BATTAR

Çorum’da Koronavirüs ile mücadelede yoğun çaba gösteren ve yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nda da çalışmak zorunda oldukları için aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Koronavirüsle mücadelede yoğun çaba harcayan ve bu nedenle yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, bayramı tüm tüm Türkiye gibi buruk geçiriyor.

Sağlık çalışanları, aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlarını kutladı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede sağlık çalışanları ailelerine kavuşacakları günü iple çektiklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de Ramazan Bayramı’nda çalışmak zorunda olan ve ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlamayı ihmal etmedi.

Hastane personeli ve sağlık personelinin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başhekim Sezikli, 2 aydır fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının bu zor günleri atlatacağını söyledi.



