Basım hatalı 100 lirayı 30 bin liraya satışa çıkardı

FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi bölgesinde bir fabrikada çalışan Muhammed Cihan (26), basım hatalı 100 lirasını 30 bin liraya satışa çıkardı.

ATM’den maaşı çektikten sonra paraları sayarken, 100 liranın farklı olduğunu gören Cihan, hemen bankaya başvurdu. Bankaya sahte sandığı 100 lirayı değiştirmek için giden Cihan, ummadığı bir şeyle karşılalaştı. Paranın sahte değil, basım hatası olduğunu ve nadir bir para olduğunu öğrenen genç, 100 lirasını 30 bin liradan satışa çıkardı.

İnternetten araştırma yapan Demirci, hatalı basım paraya koleksiyoncuların ilgisi olduğunu düşünerek, banknotu 30 bin liradan satmaya karar verdiğini belirterek; “ATM’den maaşı çekerken 100 liranın üzerinde değişik birşeyler olduğunu farkettim. Atatürk’ün üzerinden çizgi geçiyordu. Bende paranın sahte olduğunu düşenerek bankaya gİttim. Bankada bana paranın sahte olmadığını, basım hatası olduğunu ve parayı değerlendirebileceğimi söyledi. Bende onun üzerine parayı kimse satabilirim diye internetten araştırma yaptım ve koleksiyoncuların ilgilendiklerini öğrendim. Nadir görülen basım hatalı 100 liramı 30 bin liraya satıyorum. İlgilenenler bana ulaşabilir.” dedi