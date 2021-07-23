Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, bir mesaj yayınladı.

“Basın çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmezidir.” diyen Karadaş ve Başaranhıncal, saygılı, tarafsız ve objektif yayıncılığın basın olan güveni artırdığını söyledi.

Kutlama mesajında şu görüşlere yer verildi; “Çağdaş ve demokratik hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanı sıra kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçmektedir. Basın mensupları, mesleklerinin zor şartlarına rağmen, halkın haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramaması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına büyük fedakârlıklar göstererek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırışının 113.Yıl dönümünde ulusal ve yerel basınımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız”