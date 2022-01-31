Basın İlan Kurumu kutladı

Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürlüğü, kuruluşumuzun 32. yılı nedeniyle kutlama mesajı gönderdi.

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk ve şube memurları Mahmut Fehmi Dolmacı, Yavuz Durali ve Emine Dolmacı tarafından gönderilen kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi: “Yayın hayatına başladığı günden bugüne, Türk basınına sundukları değerli katkılar için Çorum Hakimiyet Gazetesinin tüm yönetici ve çalışanlarını, faaliyetlerine başlamalarının 32. yılı münasebetiyle kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.” (Haber Merkezi)