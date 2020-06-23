Basın mensuplarından Milli Eğitim önünde protesto

RECEP MEBET

Çorumlu basın mensupları dün Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde protesto eylemi düzenleyerek kalem bıraktılar.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’yla ilgili hazırladıkları haber için geçtiğimiz Cumartesi günü 23 Nisan Ortaokulu bahçesinde görüntü alan basın mensupları, okul idaresinin haksız tutum ve kaba davranışıyla karşılaştıklarını açıkladı.

Velilerin ve güvenlik güçlerinin gözleri önünde yaşanan fiziki müdahale nedeniyle şikayetçi olan basın mensuplarını, meslektaşları yalnız bırakmadı.

Leblebi TV Muhabiri Gizem Galatalı ve Kameraman Murat Bekmezci’nin maruz kaldığı haksız tutuma tepki gösteren basın mensupları, nezaket dışı davranışı Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kalem bırakarak protesto ettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca, tepki toplayan olayı anlatarak basın çalışanlarını hedef alan davranışı kınadı.

Herhangi bir bilgilendirme olmadan basın mensuplarının kaba kuvvetle bahçe dışına çıkarılmaya çalışılmasının doğru bir davranış olmadığını savunan Erkan Karaca, muhabirlerine yapılan fiziki müdahaleden şikayetçi olduklarını ve ilgili yerlere resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Haberlere konu olan müdahale karşısında sessiz kalan idarecileri de eleştiren Karaca, “Konunun takipçisi olacağız ve mesleki açıdan arkadaşlarımızın hakkını arayacağız. Bu süreçte açıklama ve ziyaretleri ile yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Basın açıklaması ve alkışlı protesto ile sona erdi.