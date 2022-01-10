‘Basınımızla gurur duyuyoruz’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen böyle önemli bir günde basın mensuplarını unutmadığı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk ise konuşmasında, “Çorum basını gerçekten diğer iller arasında çok özel bir yerde. Hem gazeteleriyle hem radyolarıyla hem de internet siteleriyle gerçekten çok iyi yerdeler. Bu özel gününüzü kutluyor başarılar diliyorum.”dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sözlerine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladı ve “Gerçekten güzide bir mesleği icra ediyorsunuz. Her yılın ilk ayında kutlanan bugün ile iyi ve güzel haberlerin paylaşıldığı mutlulukların daha çok paylaşıldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Basın yayının büyük bir sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, “Halkımız bilgilenme hakkını basın yayın araçlarıyla yerine getiriyor. Eğer siz olmasanız temel haklardan bilgi alma hakkını haber alma hakkını insanların kullanma ihtimali yok. Halkımıza haber alma haklarını kullanma imkanını sağladığınız için teşekkür ediyorum. Şehrimiz basın yayın alanında gerçekten çok iyi bir noktada. Basın yayın görevini etik kurallar içinde uyguladığınız için teşekkür ediyorum. Basının bir görevi de budur. Basın icra makamında olanlar hata yaparsa bu anlamda da uyarı ve halkı bilinçlendirme görevini basın etiği çerçevesinde yaptığı zaman gerçekten daha da güzel bir görev haline geliyor. Biz Çorum basınından memnunuz. Bugünde bizim göreve gelişimizin 1005’ici günümüz. Aradan geçen bu sürede hepimiz birbirimizi iyi tanıdık. Açık yüreklilikle ifade edebiliriz. Biz basınımızla da gurur duyuyoruz. Etik kurallar çerçevesinde uyarı görevi yaptıklarına inanıyorum. Yeni yılın mutluluklar getirmesini 2022’nin geçen yıldan daha güzel olmasını Rabbimizden murad ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ise Başkan Aşgın, davetlilere çiçek hediye etti. Toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından kahvaltı sona erdi.