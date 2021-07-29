Başka yol yok, çare aşı

Haber/Yorum: ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum’da aşılama çalışmaları iyi seyretmesine rağmen, geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakalarında en çok azalan iller arasında gösterilen kentte vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

Dünya üzerinde koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem aşı iken, Türkiye’de 22 milyonu aşkın kişinin ilk doz aşısını dahi yaptırmadığı açıklandı. Aşıdan kaçan kaçana... ‘Aşının yan etkileri var’, ‘maske virüsten daha tehlikeli’ diyenlerin, süreci uzatmaktan başka faydası yok ama vebali var...

2 doz ve üzeri aşı olanların koronavirüse karşı daha dirençli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmışken aşı yaptırmayanlar yüzünden salgın uzadıkça uzuyor. Aşıyı ihmal ettiğimiz müddetçe kısıtlama dolu günlere geri dönmek çok da uzak görünmüyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden halkın aşı konusunda birbirini dolduruşa getirdiğini görebiliyoruz. Sıkça duyduğumuz koronavirüs aşısının kısırlık yaptığı, DNA’yı değiştirdiği gibi kulaktan dolma fikirlere kapılanlar aşı olmaktan sakınıyor. Halbuki, koronavirüs aşılarının kısırlık yaptığı yönündeki iddialara bilim insanları yaptığı çalışma ile son noktayı koydu. 45 erkeğin dahil edildiği çalışma, mRNA aşısı olanların sperm sayısı ile hareketliliğinde artış olduğunu ortaya çıkardı. Aşının değil, virüsün üreme sistemini kötü etkilediğini vurgulandı.

DNA konusuna da açıklık getiren uzmanlar bunun basit bir nedenden dolayı doğru olmadığını, hücrelerden RNA'yı alıp tekrar DNA'ya çevirecek hiçbir mekanizmaya sahip olunmadığından bahsetti. Yani aşı, DNA'yı değiştiremez.

Aşıya karşı var olan bilgi kirliliğine aldanmayıp, koronavirüsle, en güçlü silahımız olan aşıyla savaşalım. ‘Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz’ deyip bu mücadelede de gücümüzü gösterelim. Başarmak zor değil, inanalım, aşılanıp kurtulalım...

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 19:36