Başkan aç kalan kuşları elleriyle besledi

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağında aç kalan güvercinleri elleriyle besledi. Belediye binası yanındaki havuzu mesken tutan kuşları elleriyle besleyen Aşgın, hayvanların aç kalmaması için 4 gün boyunca gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Belediye olarak sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirten Aşgın, kuşlar ve sokak hayvanları için yem hazırladıklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2020, 19:23