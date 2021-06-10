RECEP MEBET

Buharaevler Mahallesi Selçuk 38. Sokak’ta ikamet eden ailelerin çocukları, Çorum Belediyesi’nden sentetik çim saha istiyor.

Semt parkında bulunan asfalt zeminli ve çevresi kapalı basketbol sahasının sentetik futbol sahasına dönüştürülmesini isteyen çocuklar, “Başkan Amca duy sesimizi!” sloganıyla sosyal medyada kampanya başlattı.

Çocukların kampanyasına imza toplayarak destek veren velileri de taleplerini resmi olarak Belediye’ye iletmeye hazırlanıyor.

Bölgede futbol oynamak için elverişli saha bulunmadığına işaret eden vatandaşlar, “Asfalt zeminde top oynayan çocuklarımız zaman zaman düşerek yaralanabiliyor, hatta sakatlıklar yaşıyorlar. Tüm bu sıkıntıların ortadan kalkması için mevcut alanın sentetik sahaya dönüştürülmesini rica ediyor, yetkililerden ilgi ve duyarlılık bekliyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 17:49