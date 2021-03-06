Başkan Aşgın heyelan bölgesinde

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Akkent’te yaşanan toprak kayması sonucu bölgeyi ziyaret etti.

Kaymanın olduğu yerde inceleme yapan Başkan Aşgın, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aşgın, ayrıca AFAD Müdürü Elvan Kaya ile görüşerek hazırlanan rapor hakkında bilgi aldı.

Bu arada yarın Ankara'dan uzman bir teknik ekibin Çorum'a gelerek toprak kayması yaşanan bölgede inceleme yapacağı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, hasar oluşan binalarda oturan vatandaşların geçici olarak Refakatçı Misafirhanesi, Turizm ve Otelcilik Pansiyonu ve Öğretmenevi'ne yerleştirileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 17:05