Başkan Aşgın organlarını bağışladı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi’den sonra Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da organlarını bağışladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın dün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Sezikli ile birlikte organ bağışı için açılan standı ziyaret etti.

Ziyarette Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mesut Sezikli'den organ bağışı çalışmaları ile ilgili bilgi alan Aşgın, ziyaret sonunda organlarını bağışladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2019, 18:12