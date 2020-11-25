Başkan Aşgın’dan önce teşekkür sonra düzeltme

FATİH AKBAŞ

Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden daha fazla asfalt döktüğünü belirtti.

Belediye Meclisi toplantısında 2021 yılı bütçesi hakkında konuşan Murat Ilıkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2020 yılında hiçbir yatırım yapmadığını ifade ederek, “Ankara yatırım olarak en başarısız belediyeler arasında ortada duruyor. ‘Pandemi döneminde 110 bin ton asfalt serimi yapıldı’ diye manşet manşet haberler yaptırıldı.

Çorum Belediyesi 65 bin ton sermiş. Belediyenin bunun 20 katı yapması lazım ki takdir edelim” diyerek tepkisini dile getirdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Murat Ilıkan’a teşekkür ederek, “Küçük bir düzeltme yapmak isteriz. 2020 yılı için 100 bin ton asfalt hedeflemiştik. An itibariyle 97 bin ton asfalt döktük. Sezon sonunda 120 bin ton asfaltı Çorum’umuzun cadde ve sokaklarıyla buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.