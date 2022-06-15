Başkan Aşgın’dan Ozulu Hocaya ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un yakın tarihine eserleriyle ışık tutan emektar eğitimci ve yazar Abdulkadir Ozulu Hocaya vefa ziyaretinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Metal Sanatçısı Hasan Tuluk, Sahaf Mustafa Gökgöz ve Belediye Kent Arşivi sorumlusu Tarihçi Yazar Mehmet Okumuş’la birlikte Çorum’da uzun yıllar şehrin kültür ve eğitim hayatına emek vermiş olan Eğitimci Yazar Abdulkadir Ozulu Hocayı ziyaret etti.

Ozulu Hocanın bu memleketin bir değeri olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Haziran ayı Belediye Meclis toplantımızda aldığımız kararla Anadolu Lisesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yanındaki parka Abdulkadir Ozulu adını verdik. Şehrimizin başkaca yerlerindeki parklara da Hasan Tuluk ve Ethem Erkoç Hocalarımızın isimlerini verdik. Yaşayan değerlerimiz bizim başımızın tacı. Onlara ne yapsak az kalır” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kendisini her fırsatta ziyaret edip hatır sorduğunu belirten Ozulu Hoca, bu ince ve nazik jestinden dolayı Başkan Aşgın’a ve beraberinde ziyaretine gelen heyete teşekkür etti. Ozulu, “Çorum’da kültür-sanat ve tarihi değerlerin ayağa kaldırılması anlamında belediyemiz çok güzel hizmetler yapıyor” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022, 18:32