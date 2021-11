Başkan Aşgın’ın 30 aylık karnesi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın basın mensupları ile biraraya gelerek Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar aradan geçen 30 aylık sürede yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Aşgın, Anitta Otel’de gerçekleştirilen toplantıda sözlerine, doğru bildiği yoldan birilerinin ne dediğine bakmadan devam edeceğini belirterek başladı.

Güçlü mali yapıyla daha büyük hedeflere ulaşmak için yeni projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Aşgın, 30 aylık sürede gerçekleştirdiği projeler hakkında şu bilgileri verdi:

“Gıda Bankası uygulamamızla yaklaşık 8 bin aileye alışveriş imkanı sunduk. 2021 Ocak ayından itibaren Gıda Bankası uygulamasına son verdik. Sosyal Destek Kartı uygulamasına geçtik. Gönül Belediyeciliği’nin en önemli örneklerini şehrimizde uyguluyor, hizmete sunduğumuz "Sosyal Destek Kart" ile de hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de yerel esnafa ekonomik katkı sağlıyoruz. Bu uygulamamız İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyelerine örnek oldu. 7.011 kart sahibi 74 noktadan alışverişini yapabilmektedir. Refakatçi Misafirhanesi’ni hizmete sunduk. Misafirhanemiz, 7/24 vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bugüne kadar 467 vatandaşımız konaklama imkanı buldu. Hastaneye giden ya da taburcu olan kimsesi olmayanların ‘kimsesi’ olmak için Hasta Nakil Aracımızı hizmete sunduk. Aracımız, tüm ilçe ve köylere hizmet vermektedir. 110 hastanın naklini Ailelerimizin doğum sevinçlerine ortak oluyor, hediyelerimizi takdim ediyoruz. 6 bin 876 ailemizi ziyaret ettik. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. İki yılda 438 ihtiyaç sahibine eşya, 5.642 kişiye de giyecek yardımı olmak üzere toplam 6 bin 80 hemşehrimize eşya ve giyecek yardımında bulunduk. Valiliğimizle yaptığımız protokol çerçevesinde Çorum Şehitliği'nin tüm bakım ve onarımlarını yaptık. Çorum Şehitliği'ni aziz şehitlerimize yakışır hale getirdik. Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak Milli Mücadele yıllarında şehit düşen 6 askerimizin anısına 1933 yılında inşa edilen Türkiye'nin ilk İstiklal Şehitleri Anıtı'nın restorasyonunu tamamladık. Jandarma Piyade Er Bünyanlı Osman için yapılan abidenin (Meçhul Asker Anıtı) bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaptık.”dedi.

Belediye olarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, “Hizmet kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla Yeni Belediye Hizmet Binamızın ikmal ihalesini gerçekleştirdik. Otoparkı, günlük hizmetlerin ve tahsilatların hızlı bir şekilde yapılacağı servisler, hizmet ofislerinin yer alacağı Yeni Binamızda 2022'den itibaren hizmet vermeye başlayacağız.

ÇİMENTO ARAZİSİ

Çorum'umuzun ilk sanayi tesisi olan Çimento Fabrikası arazisini Brezilyalı Votarantium firmasından satın aldık. 102 milyon 500 bin TL'ye satın aldığımız 1 milyon 384 bin m2’lik arazi üzerinde yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Burada yapacağımız çalışma için tüm Çorum halkının görüşlerini alıyor, beklenti ve taleplerini dikkatle not ediyoruz. Bu arazinin satın alma sürecini iyi yönettik. Kasım ayında ise 10 milyon liralık son taksiti ödeyip borcu bitireceğiz.

BEDESTEN VE ÇOK KATLI YERALTI OTOPARKI

Şehrimizin ticari hayatında önemli katkı sağlayacağına inandığımız Bedesten ve Çok Katlı Yeraltı Otoparkımızın temelini attık. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yanında yer alan ve 211 araçlık iki katlı yeraltı otoparkı ile Bedesten, Çorum'un marka değerine önemli katkılar sağlayacak. Projenin ihale bedeli 31 milyon 777 bin liradır.

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ HİZMET BİNASI

İçerisinde morg, gasilhane ve taziye alanlarının bulunduğu Mezarlıklar Müdürlüğü binamızın inşa çalışmalarında sona geldik. Hemşehrilerimizin zor gününde yanındayız.

MEZBAHA VE HAYVAN PAZARI

Günlük 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip bölgemizin en büyük mezbahasını hizmete açtık. 4 bin 529 m2 kapalı alanda hizmet veren mezbahamızda hijyenik şartlarda kesim yapıyoruz. Mezbaha ile birlikte 114 bin m2 üzerine inşa edilen hayvan pazarı içerisinde, hayvan hemşehrilerimizin kaliteli ve ucuz et yiyebilmesi amacıyla HalkEt'i kurduk. Mezbaha içerisinde yer alan HalkEt Tanzim Satış Mağazası’nda kaliteli et ve et ürünlerini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. ‘Mezhabadan Halka’ sloganıyla dana kavurma, kuzu kavurma, sakatat, sucuk vb. et ürünlerini üretiyor, halkımızın tüketimine sunuyoruz. HalkEt ürünlerimizin, Hanımeli Yöresel Satış Noktalarında satışına başlandı.

KOÇHİSAR BARAJI İSALE HATTINDA SONA DOĞRU

Kamulaştırmalar ile birlikte 150 milyon TL'ye mal olacak 53 km'lik Koçhisar İsale Hattı'nın tamamlanması için DSİ nezdinde tüm girişimleri yapıyoruz. İsale hattında

çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 3,2 km’lik kısmı kaldı. 1 ay içerisinde Koçhisar'ın suyunu Çorum ulaştıracağız.

‘YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI BULUYORUZ’

Son yıllarda en az yağış alan illerden biri olan Çorum'umuzda su sıkıntısı yaşanmaması için 14 adet içme suyu kuyusunu faaliyete geçirdik. Şehrimizde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde asfalt ve altyapı çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. 240 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Bitüm havuzumuzun kapasitesini artırarak, bitüm üretimini 750 tondan 1.750 tona çıkardık. Bu sayede asfalt maliyetini önemli ölçüde düşürdük. Asfalt, beton, parke gibi çalışmalarımız için gerekli olan altyapı malzeme ihtiyacını karşılayacak tesisimizi hizmete sunduk. Tesisimiz yılda 400 bin ton taş üretme kapasitesine sahip. Cadde ve sokaklarımızdaki bordür ve tretuvar çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. 95 bin m2 tretuvar ve 83 bin metre bordür çalışması yaptık. Altyapısı daha güçlü bir şehir için 54.420 m kanalizasyon 18.135 m yağmur suyu 76.365 m içmesuyu şebekesi döşedik.

ÇEVRE PROJELERİ

Türkiye'de ilk kez Biyokütle Enerji Tesisi'mizde kuru fermante ile organik atıklardan elektrik enerjisi üretimine başladık. 8 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olan tesisimizde yılda 14 milyon 500 kWh elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Belediyemiz tükettiği enerjinin %70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmektedir. İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için muhtelif noktalara atık getirme merkezleri kurduk. Sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurduk. Bu zamana kadar 17 bin ton atığı ekonomiye kazandırdık.

Ev ve iş yerlerinden çıkan tadilat molozlarının özellikle dere ve yol kenarlarına, verimli tarım alanlarına kaçak olarak gelişi güzel dökülmesinden dolayı meydana gelen çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla eski Temizlik İşleri Müdürlüğü yanında 15 bin m2’lik ‘İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici Biriktirme Alanı’ oluşturduk. Millet Bahçesi ve Kültür Park'ta engelli şarj istasyonu, ücretsiz internet ve cep telefonu şarj istasyonlarını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu uygulamamız özellikle gençlerimiz tarafından ilgi görmektedir. Rüzgâr Enerjisi Santrali, Biyokütle Tesisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiyoruz. Üç farklı bölgedeki (Eskice, Mezbahane çatısı ve Perşembe Pazarı çatısı) Güneş Enerjisi Santralinden de 1.25 Megawatt elektrik enerjisi üreteceğiz. İhalesi yaptık ama katılım olmadı. Yeni ihale yapacağız. Tıbbi Atık Tesisimizde kullanılan sterilizasyon cihazının yetersiz kalması nedeniyle saatte 750 kg tıbbi atığın sterilizasyonunu yapan yeni bir cihaz satın aldık. Bu cihazla yakıt kullanımında %50, su kullanımında %40 tasarruf sağlayacağız. Emisyonu %40 azaltacağız. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde bulunan 26 tarihi mekânın minyatürü, 3 rölyef, 1 sosyal tesis ve Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerimizin eserlerinin sergilendiği satış yerlerinden oluşan Çoruminia'yı hizmete açtık. Adeta botanik bahçesini andıran ve etrafı Hitit surlarıyla çevrili Çoruminia, şehrimizin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacaktır.

TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM PROJELERİ

Tarihi Çorum Kalesi'ni turizme kazandırıyoruz. Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüzün onayı ile Kale içerisinde yer alan 39 metruk yapıyı yıktık. Tarihi Çorum Kalesi'ni yöresel yemeklerin ikram edileceği, bebek kütüphanesinin olduğu, sanat galerisi, konservatuar ve butik otel gibi sosyal yapıların yer aldığı bir mekân haline getireceğiz. Şehrimizin en eski yerleşim yerlerinden Kale Mahallesi'nde yaklaşık 9,5 hektarlık alanda yürüttüğümüz titiz çalışma ile Kale ve bölgesini TOKİ işbirliğiyle şehrimize yakışır yeni bir görünüme kavuşturacağız.

Mimari özellikleri bakımından Türkiye'deki en önemli hanlar arasında yer alan Velipaşa Hanı'ndaki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Tarihi handa Çorum kültür ve sanatını yansıtacak çalışmalarımız yer alacak. Tarihi Çorum Kalesi'nden Saat Kulesi'ne kadar olan kısımda kültür yolu projesi çalışmasına başladık. Tarihi Kültür Yolu Projesi'nin ihalesi sürecini başlattık. Tarihi Kültür Yolu proje güzergahında yer alan İkiz Konaklar'ı kamulaştırarak restorasyon çalışmalarına başladık. İkiz Konaklar, şehrimizin tarihi dokusunun hayata geçirildiği ve turizme kazandıracağımız bir mekân haline gelecek. İkiz Konaklar, butik otel ve halı müzesi olarak kullanılacak.

Mahalle kültürünün önemli unsurlarından biri olan sokak çeşmelerini aslına uygun şekilde restore ettik. 7 tarihi çeşmeyi suyu akar hale getirdik. Dünyanın en dar arastası olarak bilinen Tarihi Dikiciler Arastası ile Saat Kulesi çevresini tarihi görünümüne kavuşturuyoruz. Şehrimizin uzun yıllardan beri beklediği bu çalışmayı başlattık. Projemiz yılsonunda tamamlanacak. Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında Saat Kulesine cephesi bulunan işyerlerini tarihi görünüme kavuşturduk. Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerini koruma noktasında büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Ulucami'nin etrafındaki Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıları ortaya çıkarmak ve tarihi bir meydan oluşturmak için bu yapıların silüetini bozan binaların kamulaştırmalarını yaptık. Merkez otobüs durağını Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerine taşıdık. Koruma planına uygun olarak ortaya çıkaracağımız tarihi meydan için süreci Halk Bankası Çarşı Şubesi’ni yıkarak başlatacağız. Şehrimizin en önemli alışveriş mekanları arasında yer alan Çöplü Arastası'nı restore ederek yeniden ihya edeceğiz. Restorasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz ve çok kısa bir sürede tamamlayacağımız Şehir Müzesi kuracağız. Kadeş Barış Meydanı'nı şehrimizin tarihi dokusunu yansıtan figür ve kent mobilyalarıyla donattık. Yurt içi ve yurt dışı belediyelerimizle ortak çözümler ve uygulamalar geliştirmek, binlerce yıldan beri kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Çorum'umuzu daha iyi tanıtabilmek amacıyla kardeş şehir ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yurt içi 5 yurt dışı 7 olmak üzere toplam 12 kardeş şehrimiz var. En son olarak Filistin'in Kalkilya ve Azerbaycan'ın Fuzuli şehirleri ile kardeş şehir olduk.

KADIN GENÇLİK VE SPOR PROJELERİ

Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirdikleri, serbest zamanlarını, ilgi ve yeteneklerini geliştirdikleri Gençlik Merkezlerimizde, binlerce öğrencimize eğitim desteği veriyoruz. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Melikgazi Kültür Merkezlerini de hizmete açarak Gençlik Merkezi sayısını 9'a çıkardık. Sıklık Tabiat Parkı içerisinde kıl çadırlardan oluşan ve ismini "Çorumlu Obası" olarak belirlediğimiz ilk gençlik kampımızın yapımını tamamladık. Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla Çorumlu Obası'nın açılışını coşkuyla gerçekleştirdik. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği için gençliğe yönelik çalışmaların hayati hizmetler olduğuna inanıyoruz. Gençlerimizin akademik başarılarının artmasına katkı sağlamak, nezih bir ortamda ders çalışmalarına imkan oluşturmak ve geleceğe daha iyi hazırlanmalarına yardım olmak amacıyla Millet Bahçesi içerisinde ve Şehitler Parkı'nda iki kıraathane açtık. Kadeş Barış Meydanı'ndaki kıraathane çalışmalarımız devam ediyor. Kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan aile yapısının sağlam temeller üzerine kurulması ve daha da güçlendirilmesi amacıyla merkezimizi yeni binasına taşıdık. Merkezimizde grup terapileri, danışmanlık hizmetleri ve eğitim seminerlerimiz devam etmektedir. 9 farklı bölgede yer alan Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizle şehrimizdeki tüm kadınların rahat vakit geçirmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri, daha aktif sosyal rol üstlenmeleri amacıyla çeşitli kurslar, kültür gezileri, yarışmalar vb. etkinlikler düzenliyoruz. Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktalarını Bahçelievler, Gülabibey ve Buharaevler Mahallelerimizde hizmete açtık. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyip gelir elde ediyor.

15 bin seyirci kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'muzun tüm eksikliklerini tamamladık, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrettik. Karşılığında Belediyemize kazandırdığımız 56 dönümlük eski stadyum alanına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Millet Bahçesi yapılacak. Bu alanda millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, koşu ve bisiklet yolları, otoparkla birlikte kültür merkezi de yer alacak. Daha önce buraya yapacağı dile getirilen kongre ve kültür merkezi projesinin kongre merkezi bölümümü çimento fabrikası arazisine yapacağız. Kültür merkezi ise Millet Bahçesi’nde yapılacak. Belediyemiz tarafından inşasına başlanan ve %70'i bitirilen Spor Salonunu tamamlanması ve hizmete açılması için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrettik. 80 dönümlük devasa alan üzerine inşa edilen Binicilik Tesisi 3 bin 150 m2 kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 m2 açık manej alanı, 1650 m2 ahır, çok amaçlı salon gibi donatı alanlarıyla Çorum halkına hizmet veriyor.

Kale ve Ulukavak Mahallelerinde inşa ettiğimiz Mahalle Spor Salonlarımız, öncelikli olarak gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerimize Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşa ediyoruz. Çalışmalarına başladığımız yüzme havuzlarımız tamamlandığında geleceğin yüzme şampiyonları Çorum'umuzda yetişecek. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla semt sahaları yapıyoruz. Gülabibey, Mimarsinan, Bahçelievler ve Üçtutlar Mahallelerimizde semt sahalarını tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunduk. İçerisinde sosyal donatıların, spor odalarının yer aldığı Üçtutlar ve Çepni Mahallelerine tam donanımlı nizami sentetik futbol sahaları yapıyoruz. Gençlerimizin başarılı sporcular olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla amatör spor kulüplerimize düzenli olarak malzeme desteği veriyoruz. Uzun yıllardan beri güreş branşında önemli başarılar kazanan şehrimize yakışır bir Güreş Eğitim Merkezi'ni Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla inşa edeceğiz. Proje ihalesini gerçekleştirdiğimiz merkezimizde 'geleceğin şampiyon pehlivanlarını' yetiştirmeye devam edeceğiz.

ULAŞIM PROJELERİ

Şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik kalıcı çözümler üretiyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talepler ve yaptığımız çalışmalar doğrultusunda şehrimizi yeni yol ağlarıyla örüyoruz. Çorum Sanayi Sitesi bağlantı yolları, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Garipdede Sokak, Erzurumdede Caddesi, Mimar Sinan 15. Cadde. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nin hizmete açılmasıyla bölgede oluşan trafik yoğunluğunu disiplinize etmek için dinamik (akıllı) kavşak sistemini hizmete sunduk. Fevzi Çakmak Caddesi Rüstem Eren Parkı Kavşağı'nda da uyguladığımız bu sistem trafik yoğunluğunu ölçerek, hangi ışığın ne kadar süre yanacağına karar vermekte ve trafik akışını otomatik olarak sağlanmaktadır. Bisiklet sporunu teşvik ederek araç trafiğinin azalmasına ve insanların sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi'ni (ÇORBİS) hayata geçirdik. 8 mobil istasyon, 96 park ünitesi ve 51 bisikletle hizmet veren ÇORBİS, hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gördü, kısa sürede 20 bin 900 aboneye ulaştı. Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda elektrikli scooter (tazı) hizmete sunduk. Gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan hemşehrimiz bu hizmetimizden faydalanmaktadır. Coğrafi özellikleri bakımından bisiklet kullanımı için oldukça uygun olan şehrimizde, bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için bisiklet yollarının sayısını artırdık. Yeni açtığımız ve açacağımız tüm yollarda bisiklet yolu yapıyoruz. 8 bin metre olan bisiklet yollarımızı 13 bin 400 metreye çıkardık.

‘YEŞİL BİR ÇORUM İÇİN YENİ PARK ALANLARI OLUŞTURUYORUZ’

202 semt ve 39 büyük olmak üzere toplam 241 parkımızın bakım, onarım ve sulama işlemlerini düzenli olarak yapıyoruz. 6 bölgede de yeni park çalışmamız devam etmektedir. Park ve yeşil alanlarımızı ıhlamur, süs eriği, süs kirazı gibi ağaçlarla da süslüyoruz. 4 mevsim rengarenk bir Çorum için park ve yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor. 213 bin m2'lik alanda Türkiye'nin en büyük biyolojik arıtma göletinin olduğu Millet Bahçesini şehrimize kazandırdık. ‘Bir saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekorunu Çorum'da kırdık. Çorum halkı olarak el ele verdik ve bir saatte tam 303 bin 150 fidan diktik. Proje çalışmasını tamamladığımız hobi köyü projemizle, hemşerilerimizi şehir hayatının stres ve gürültüsünden uzaklaştırarak onlara istedikleri gibi ekip biçebilecekleri, aileleriyle birlikte nitelikli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Çocuklarımızın doya doya eğlenmeleri için Çocuk Şenlikleri düzenliyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleri ve gündeme dair en yeni, güvenilir ve tarafsız bilgi ve haber kuşaklarından oluşan Çorum Web TV'yi kurduk. Kısa süre içerisinde Çorum halkının beğenisini kazandı.

PANDEMİ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

Pandemi sürecinde işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımız başta olmak üzere taksici, minibüsçü, servisçi esnafımızın her zaman yanında yer aldık. Belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan kira almadık. Pandemi döneminde esnafımıza toplam 12,5 Milyon TL'lik destek verdik. Koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan filyasyon ekibine araç ve personel desteği sağladık. Taksici esnafımıza da katkı olması amacıyla kiraladığımız 25 ticari taksi ile filyasyon ekibine 32 araç tahsis ettik. Bu uygulamamız Türkiye'ye örnek oldu. Pandemi sürecinde hayli yorucu ve stresli bir çalışma temposu içerisine giren sağlık çalışanlarımızı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne özel servislerle taşıdık. Hitit Ulaş A.Ş'ye yaptığımız ödeme neticesinde, pandemi hastanesi olarak da hizmet veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarımızı toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalandırıyoruz. Pandemi döneminde dar gelirli ailelerimizin çocukları için 250 adet tablet alımı yaparak öğrencilere dağıtılmak üzere bu tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik.”

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi ilk kurulduğundan bugüne kadar görev yapan tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.