Başkan deve kesecek!

FATİH BATTAR

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Uğurludağ’ın su konusunda yaşadığı sıkıntıya dikkat çekmek için bir konuşma yapan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Çorum’da göleti olmayan tek ilçe olduklarını belirterek; “Söz veriyorum göletin temelini atsınlar deve keseceğim.” dedi

Uğurludağ’da belediyenin 10 tane tarımsal sulama kuyusu olduğunu belirten Torun, belediyenin bu işin altından kalkamadığını ifade ederek; “Sayın valim her il koordinasyon kurulu toplantısında bu konuyu arz ediyorum. Belediyenin 10 tanesi tarımsal sulama kuyusu var. Bu kuyular elektrikle çalışıyor ve belediye bu işin altından kalkamıyor. Vatandaşlar bu suyu istiyor biz de mecbur veriyoruz. Vermezsek biz sıkıntıya giriyoruz. Bizim aylık İller Bankası’ndan gelirimiz 228 bin lira. 10 tane kuyumuz var en düşük elektrik faturası yaz ayı boyunca 28 bin lira. İşin içinden çıkamıyoruz. Çorum’un 14 tane ilçesinde göleti olmayan tek ilçeyiz. Bu konuda çok muzdaribiz. Söz veriyorum bu göletin temelini atarsak deve keseceğim.” dedi

DSİ 5.Bölge Müdürü Tolga Diri ise Uğurludağ Başkışla Göleti ve Sulaması projesinin ihalesinin geçen yıl gerçekleştirildiğini ancak genel müdürlük tarafından yatırım programından çıkarıldığını ifade ederek; “Uğurludağ Başkışla Göleti ve Sulaması projesinin ihalesinin geçen yıl gerçekleştirildi, proje çalışmalarımız devam ediyor. Projesi tamamlanmadığı için biz teklif ettiğimiz halde genel müdürlüğümüz tarafından yatırım programından çıkarıldı. Bu sene projeyi tamamlayacağız ve ek program kapsamına alınması için teklifte bulunacağız.” şeklinde konuştu

Vali Mustafa Çiftçi ise Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’a talebini genel müdürlük düzeyinde getirmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 18:27