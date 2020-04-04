Başkan evde kalanlara teşekkür etti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüse karşı alınan önlemlere uyarak Çorum'da vatandaşların evde kalmasıyla ilgili sosyal medya hesabından teşekkür etti.

İki hafta önce 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağının ardından dünde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Çorum'da bugün cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş Çorum caddelerini sosyal medya hesabından paylaşan Aşgın; "Uyarıları dinleyerek evlerinde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Teşekkürler Çorum." dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2020, 17:02